تنظم مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس، غدا الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، قافلة بيطرية علاجية مجانية كبرى بمنطقة عيون موسى.

وتأتي القافلة دعما لمربي الماشية وتنمية الثروة الحيوانية وتعزيز منظومة الصحة العامة بالمناطق الريفية والحدودية، وذلك تحت رعاية اللواء هاني رشاد محافظ السويس، وبإشراف الدكتور محمد علام نائب المحافظ، بمتابعة الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضمن خطة متكاملة لتقديم الخدمات البيطرية للمواطنين والوصول إلى التجمعات الأكثر إحتياجآ.

وتقام القافلة بمقر جمعية المرأة البدوية للتراث والتنمية المستدامة بجوار المزار السياحي بمنطقة عيون موسى، في خطوة تستهدف دعم المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة البدوية في تنمية الثروة الحيوانية.

وأكدت مديرية الطب البيطري أن القافلة ستقدم حزمة متكاملة من الخدمات البيطرية تشمل الكشف الطبي المجاني على الماشية والأغنام وتقديم العلاج اللازم للحالات المرضية، إلى جانب تنفيذ أعمال التحصين ضد مرض البروسيلا وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة للكشف المبكر عن المرض.

كما تتضمن القافلة توفير التحصين الرباعي المدمج ضد الحمى القلاعية وسلالة "سات 1" بأجر رمزي، بهدف رفع معدلات التحصين والحد من انتشار الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية.

ويشارك عدد من الأطباء البيطريين والمتخصصين في تنظيم لقاءات توعوية وإرشاد بيطري مع المربين والأهالي للتعريف بأساليب التربية السليمة وطرق الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتحسين الإنتاج الحيواني وزيادة العائد الاقتصادي للمربين.