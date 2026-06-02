شهد جنوب لبنان، الثلاثاء، موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

استهداف سيارة عائلية قرب النبطية

وذكرت الوكالة أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق النبطية كانت تقل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً، كما أسفرت غارتان إسرائيليتان على منطقة مفرق القلعة عن مقتل شخص آخر.

كما شن طيران الاحتلال عدة غارات على بلدات شحور والحنية والمنصوري في قضاء صور، تزامنا مع غارات وقصف مدفعي على بلدة الغندورية في قضاء بنت جبيل.

تصعيد يتزامن مع حديث عن التهدئة

وجاءت الغارات في ظل مؤشرات على وجود تفاهمات تهدف إلى تثبيت الهدوء، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات الماضية مواقف مرتبطة بالتطورات الأمنية في لبنان.

وقال ترامب إنه أجرى اتصالاً وصفه بـ"المثمر للغاية" مع نتنياهو، مؤكداً أنه لن تكون هناك قوات متجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مضيفاً أن أي قوات كانت في طريقها إلى هناك تم إرجاعها بالفعل.

اتصالات لخفض التوتر

وأوضح الرئيس الأمريكي في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى أيضاً، عبر ممثلين رفيعي المستوى، اتصالات مع جماعة حزب الله، مشيراً إلى أن هذه الاتصالات أسفرت عن موافقة على وقف جميع عمليات إطلاق النار.

وذكر ترامب أن التفاهم القائم يقوم على التزام متبادل بعدم شن هجمات، بحيث لا تهاجم إسرائيل حزب الله، مقابل امتناع الحزب عن استهداف إسرائيل.