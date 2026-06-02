طعنها داخل منزلها.. اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل جدته بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

09:00 ص 02/06/2026

محكمة جنايات شبين الكوم

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل جدته داخل منزلها بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور، في القضية التي أثارت حالة من الصدمة بين الأهالي خلال شهر مارس الماضي.

جريمة هزت سبك الضحاك

شهدت قرية سبك الضحاك واقعة مأساوية بعدما عُثر على سيدة مسنة، تبلغ من العمر نحو 80 عامًا، جثة هامدة داخل منزلها، متأثرة بإصابات متعددة إثر الاعتداء عليها بسلاح أبيض.
وأثارت الواقعة حالة من الحزن والذهول بين أهالي القرية، خاصة بعد الكشف عن هوية المتهم وعلاقته الأسرية بالمجني عليها.

تحريات وتحقيقات مكثفة

عقب تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال الفحص والتحري لكشف ملابسات الواقعة.
وكشفت التحريات الأولية آنذاك عن اتهام حفيد المجني عليها بارتكاب الجريمة داخل المنزل، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبطه وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشهود وأفراد الأسرة، كما اطلعت على التحريات والتقارير الفنية الخاصة بالواقعة، قبل أن تصدر قرارها بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة.
وتبدأ المحكمة اليوم أولى جلسات نظر القضية، وسط ترقب من أهالي القرية لمجريات المحاكمة وما ستسفر عنه من قرارات.

خلفية الواقعة

كان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى خلال شهر مارس الماضي إخطارًا يفيد بوصول سيدة مسنة إلى مستشفى الباجور التخصصي متوفاة متأثرة بإصابات بالغة.
وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليها تقيم بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور، فيما أسفرت التحريات عن اتهام حفيدها بالتعدي عليها داخل منزلها، لتنتهي التحقيقات بإحالته إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات شبين الكوم.

