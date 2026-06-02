ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع لجنة تسيير أعمال مشروع "جرين شرم"، المعني بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، و ما جرى تحقيقه من نتائج على أرض الواقع، وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة.

تفاصيل تحويل مدينة شرم الشيخ إلى نموذج متكامل للمدن الخضراء

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مشروع "جرين شرم" يُعد أحد أهم المشروعات الرائدة التي تنفذها الدولة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومحافظة جنوب سيناء، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF)، ويستهدف تحويل مدينة شرم الشيخ إلى نموذج متكامل للمدن الخضراء والواجهات السياحية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، من خلال تطبيق نهج شامل يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

تغطية 42 كيلو متر مربع من المنطقة البرية لمدينة شرم الشيخ

وأوضحت أن المشروع يمتد على مدار 6 سنوات، ويغطي مساحة 42 كيلو متر مربع من المنطقة البرية لمدينة شرم الشيخ، إلى جانب المناطق البحرية والساحلية بالمحميات الطبيعية "رأس محمد، نبق، أبو جالوم"، مع اعتماد نهج تشاركي يجمع بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية، بما في ذلك المجتمع البدوي، بهدف تعزيز الحوكمة البيئية وبناء القدرات وتوسيع نطاق الممارسات منخفضة الانبعاثات.

خفض ما يعادل 85,120 طنًا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

وأضافت أن المشروع حقق حتى الآن نتائج ملموسة في مختلف محاور العمل، حيث نجح في خفض ما يعادل 85,120 طنًا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يمثل تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق المستهدف الكلي للمشروع البالغ 105,837 طنًا مكافئًا من ثاني أكسيد الكربون، فضلًا عن تحقيق تقدم في الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة، بما يعكس الأثر البيئي الإيجابي للمشروع على المدينة والمناطق المحيطة بها.

تنفيذ 51 مشروع بالقطاعين العام والخاص

وأشارت إلى أن المشروع نجح أيضا في تحفيز الاستثمارات الخضراء، حيث تم تنفيذ 43 مشروعًا للقطاع الخاص باستثمارات بلغت 6.3 مليون دولار، إلى جانب تنفيذ 7 مشروعات للقطاع العام باستثمارات تجاوزت 13.55 مليون دولار، وهو ما يعكس نجاح المشروع في جذب الاستثمارات البيئية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم مسار التنمية المستدامة.