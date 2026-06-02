الحرس الثوري الإيراني: نحن على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن قواته في حالة استعداد كامل للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، مشيراً إلى جاهزية القوات لمواجهة أي تطورات ميدانية.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث قوله إن عودة العدو إلى الساحة العسكرية ستؤدي إلى تغيّر في طبيعة العمليات، موضحاً أن نوع العملية وجغرافية المعركة وحتى الأسلحة المستخدمة ستكون مختلفة.

كما شدد على أن إيران ثبتت سيادتها على مضيق هرمز، مؤكداً أن إدارة المضيق تمثل أحد أوجه القوة الإيرانية.