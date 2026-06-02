الحرس الثوري الإيراني: نحن على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات

كتب : وكالات

12:28 م 02/06/2026

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن قواته في حالة استعداد كامل للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، مشيراً إلى جاهزية القوات لمواجهة أي تطورات ميدانية.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث قوله إن عودة العدو إلى الساحة العسكرية ستؤدي إلى تغيّر في طبيعة العمليات، موضحاً أن نوع العملية وجغرافية المعركة وحتى الأسلحة المستخدمة ستكون مختلفة.

كما شدد على أن إيران ثبتت سيادتها على مضيق هرمز، مؤكداً أن إدارة المضيق تمثل أحد أوجه القوة الإيرانية.

زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة بالدولار إلى 4.2%
