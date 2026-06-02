أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، على عزم المحافظة القضاء على ظاهرة النباشين والفريزة بمختلف قطاعات المحافظة، مشيراً إلى تبنى المحافظة لخطة محكمة للوصول إلى ذلك الهدف من خلال مكافحة الظاهرة وتوابعها من جهة وتوفير البديل الحضارى المتمثل فى شركات الجمع وإستحداث أساليب جديدة لجمع ورفع المخلفات.

وأوضح المحافظ أنه يجرى تنفيذ التجربة بحى الهرم بشارعي الهرم وفيصل لما يعانيه كل منهما من انتشار للظاهرة والذي أدى إلى جانب الكثافات السكنية إلى تزايد الأثار الجانبية وتكرار شكوى المواطنين.

وقاد المحافظ حملة مكبرة لرصد أعمال الفرز بطول شارعي فيصل والهرم بنطاق أحياء بولاق الدكرور والطالبية والعمرانية والهرم والتى أسفرت عن ضبط 5 سيارات نصف نقل وسيارة سوزوكي و ٤٤ عربة كارو و ٣٩ تروسيكل كانت بحوزة النباشين حين ضبطهم.

التعاقد مع 7 شركات لجمع القمامة

وأكد المحافظ حرص المحافظة على توفير منظومة متكاملة لجمع ونقل القمامة والتى تبدأ تجربتها بحى الهرم حيث تم التعاقد مع ٧ شركات للجمع السكنى فى سبيل القضاء نهائياً على مشكلة تراكم تجمعات القمامة والتى تمثل الملجأ لتنفيذ أعمال الفرز بنقاط الجمع.



تثبيت 13 سيارة يوميًا بالمناطق الساخنة



أضاف المحافظ أنه يتم يومياً تثبيت 13 سيارة موزع على النقاط الساخنة وذلك لمنع تراكم المخلفات ونقل ناتج الجمع اليومى أولاً بأول لمحطات المناولة.