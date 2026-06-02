إعلان

صاحب كشك في أسيوط يُشعل النار به خلال حملة إزالة.. والمحافظة: مخالف وصادر له إزالة- صور

كتب : محمود عجمي

03:16 ص 02/06/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    صاحب كشك بأسيوط يشعل النار به اعتراضًا على حملة إزالة (2)
  • عرض 6 صورة
    صاحب كشك بأسيوط يشعل النار به اعتراضًا على حملة إزالة (5)
  • عرض 6 صورة
    صاحب كشك بأسيوط يشعل النار به اعتراضًا على حملة إزالة (3)
  • عرض 6 صورة
    صاحب كشك بأسيوط يشعل النار به اعتراضًا على حملة إزالة (6)
  • عرض 6 صورة
    صاحب كشك بأسيوط يشعل النار به اعتراضًا على حملة إزالة (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقدم صاحب كشك بمنطقة الزهراء التابعة لحي غرب مدينة أسيوط على إضرام النيران في حامل عرض المنتجات الخاص به، اعتراضًا على تنفيذ حملة إزالة للكشك المقام بالمخالفة للقانون.

بيان رسمي من محافظة أسيوط

من جانبها، أصدرت محافظة أسيوط بيانًا رسميًا أوضحت فيه تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن الكشك يقع بمنطقة مسجد عمر مكرم بحي غرب المدينة، وصادر بحقه قرار إزالة لكونه مقامًا بالمخالفة للقانون.

حملة شاملة لإزالة الإشغالات

وأكدت المحافظة، أن تنفيذ الإزالة جاء في إطار حملة موسعة ينفذها حي غرب أسيوط للتعامل مع الأكشاك والإشغالات المخالفة، موضحة أن الحملة تستهدف فرض الانضباط في الشارع وليس موجّهة ضد شخص بعينه.

السيطرة على الحريق دون إصابات

وأضاف البيان، أنه خلال تنفيذ قرار الإزالة، قام صاحب الكشك بإشعال النيران في حامل عرض المنتجات، إلا أن الجهات المعنية تعاملت على الفور مع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

التشديد على الالتزام بالقانون

وشددت المحافظة على أن استمرار المخالفة لفترة زمنية لا يمنحها أي وضع قانوني، مؤكدة في الوقت ذاته تقديرها لأهمية الأنشطة الصغيرة كمصدر رزق، مع ضرورة ممارستها وفق الأطر القانونية بما يحفظ حقوق الجميع ويحقق الصالح العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إزالة مخالفات رفع إشغالات إزالة كشك محافظ أسيوط

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"كان حلمه يبقى ملك".. 10 صور لظهور محمد صلاح وهدى المفتي في إعلان لشركة
رياضة محلية

"كان حلمه يبقى ملك".. 10 صور لظهور محمد صلاح وهدى المفتي في إعلان لشركة
بعد بيان حزب النور.. تعرف على إفيهات فيلم "برشامة" التي أثارت الجدل
زووم

بعد بيان حزب النور.. تعرف على إفيهات فيلم "برشامة" التي أثارت الجدل
مصدر لمصراوي: وائل جمعة يظهر في الأهلي خلال أيام بعد تعينيه مديرا للكرة
رياضة محلية

مصدر لمصراوي: وائل جمعة يظهر في الأهلي خلال أيام بعد تعينيه مديرا للكرة

قرار قضائي بشأن طعن مدير أعمال هيفاء وهبي على أحقيتها بالغناء داخل مصر
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن طعن مدير أعمال هيفاء وهبي على أحقيتها بالغناء داخل مصر

خطوات تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية 2026
الأزهر

خطوات تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان