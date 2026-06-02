أقدم صاحب كشك بمنطقة الزهراء التابعة لحي غرب مدينة أسيوط على إضرام النيران في حامل عرض المنتجات الخاص به، اعتراضًا على تنفيذ حملة إزالة للكشك المقام بالمخالفة للقانون.

بيان رسمي من محافظة أسيوط

من جانبها، أصدرت محافظة أسيوط بيانًا رسميًا أوضحت فيه تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن الكشك يقع بمنطقة مسجد عمر مكرم بحي غرب المدينة، وصادر بحقه قرار إزالة لكونه مقامًا بالمخالفة للقانون.

حملة شاملة لإزالة الإشغالات

وأكدت المحافظة، أن تنفيذ الإزالة جاء في إطار حملة موسعة ينفذها حي غرب أسيوط للتعامل مع الأكشاك والإشغالات المخالفة، موضحة أن الحملة تستهدف فرض الانضباط في الشارع وليس موجّهة ضد شخص بعينه.

السيطرة على الحريق دون إصابات

وأضاف البيان، أنه خلال تنفيذ قرار الإزالة، قام صاحب الكشك بإشعال النيران في حامل عرض المنتجات، إلا أن الجهات المعنية تعاملت على الفور مع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

التشديد على الالتزام بالقانون

وشددت المحافظة على أن استمرار المخالفة لفترة زمنية لا يمنحها أي وضع قانوني، مؤكدة في الوقت ذاته تقديرها لأهمية الأنشطة الصغيرة كمصدر رزق، مع ضرورة ممارستها وفق الأطر القانونية بما يحفظ حقوق الجميع ويحقق الصالح العام.