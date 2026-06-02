أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 2 يونيو 2026، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع سيطرة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة على محافظات جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن طقس اليوم يشهد أجواء معتدلة الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، على أن يكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يكون معتدلًا ليلًا على مختلف الأنحاء.

وبحسب البيان، جاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

• القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة

• السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

• شمال الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة

• جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة

وأضافت الهيئة أن بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تشهد شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق، بما في ذلك الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد.

كما أشارت إلى نشاط رياح على فترات متقطعة ببعض المناطق، وهو ما يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال فترات الليل، مع استمرار استقرار الأحوال الجوية بشكل عام على أغلب الأنحاء.

وفيما يخص الملاحة البحرية، أوضحت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر مستقرة نسبيًا مع ارتفاع معتدل في الأمواج، بما يسمح بحركة الملاحة مع اتخاذ الحيطة في بعض الفترات.

وأكدت الهيئة أن هذه الأجواء تأتي ضمن السمات الطبيعية لفصل الصيف، مشددة على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل واتباع الإرشادات الوقائية لتجنب الإجهاد الحراري.