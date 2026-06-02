سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن انخفض سعر الذهب في مصر بنحو 70 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 1-6-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2-6-2026 مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7629 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6675 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5721 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4450 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 53400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4509 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.