بدأت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ أول شلتر للكلاب الضالة بمدينة الخارجة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع الحيوانات الضالة، في خطوة تستهدف الحد من المخاطر الصحية والتعامل الحضاري مع الظاهرة.

وقال الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الشلتر الجاري تنفيذه يقع في موقع ناءٍ بمدينة الخارجة على مساحة 300 متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 150 كلبًا، على أن يدخل الخدمة بنهاية شهر يونيو الجاري.

خطة للتوسع في مراكز المحافظة

وأكد الكومي أن شلتر الخارجة يمثل بداية لمنظومة متكاملة على مستوى المحافظة، موضحًا أنه يجري حاليًا تخصيص 4 مواقع أخرى بمراكز الداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، لإنشاء شلاتر مماثلة للتعامل مع الكلاب الضالة بطرق آمنة ومنظمة.

وأضاف أن خطة المديرية لا تقتصر على إيواء الكلاب الضالة فقط، بل تشمل تطبيق برامج الرعاية البيطرية المعتمدة بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والتعامل الإنساني مع الحيوانات.

حماية الصحة العامة

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع يستهدف الحد من انتشار الكلاب الضالة داخل التجمعات السكنية، خاصة مع التوسع العمراني بالمحافظة ووجود مناطق صحراوية مفتوحة تسهل حركة الحيوانات الضالة بين القرى والمدن.

وأشار إلى أن إنشاء الشلتر يأتي ضمن توجه حكومي أوسع يعتمد على التحصين والتعقيم والإيواء كوسائل فعالة للحد من المخاطر المرتبطة بالعقر وانتقال الأمراض، وفي مقدمتها مرض السعار، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وحماية المواطنين.