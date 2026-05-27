من داخل دار للأيتام.. محافظ القليوبية يشارك الأطفال فرحة عيد الأضحى (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

12:21 م 27/05/2026
زار الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، دار "فيس" لرعاية الأيتام بمدينة العبور، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لمشاركة الأطفال والفتيات فرحة العيد، وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وفد مرافق ورسائل دعم اجتماعي

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، والأستاذة أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، حيث تبادلوا التهاني مع الأطفال والعاملين بالدار، مؤكدين استمرار الدعم والرعاية المقدمة لهم.

دعم نفسي وتأكيد على دور الدولة

أكد المحافظ خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأطفال الأيتام، وتسعى إلى توفير أوجه الرعاية النفسية والاجتماعية لهم، بما يضمن إعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة داخل المجتمع، مع توفير بيئة آمنة وداعمة داخل دور الرعاية.

إبراز المواهب الفنية داخل الدار

تفقد المحافظ معرضًا للمشغولات اليدوية والرسومات والفنون التشكيلية التي نفذتها فتيات الدار، وأشاد بالمستوى المتميز للأعمال، مؤكدًا أهمية دعم هذه المواهب وتنميتها من خلال برامج تدريبية وتشجيعية مستمرة.

عروض رياضية وأجواء احتفالية

شهدت الزيارة تقديم عروض رياضية مميزة من الأطفال، لاقت إشادة من المحافظ لما تميزت به من تنظيم وروح جماعية، مؤكدًا أهمية الأنشطة الرياضية والثقافية في تنمية قدرات الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

توزيع العيدية وإدخال البهجة

واختتم المحافظ جولته بتوزيع العيدية على الأطفال والفتيات داخل الدار، في أجواء يسودها الفرح والسعادة، ما ساهم في رسم البسمة على وجوههم وإضفاء روح من الألفة والدفء.

إشادة بالخدمات داخل دار "فيس"

وفي ختام الزيارة، أشاد محافظ القليوبية بمستوى الرعاية والخدمات المقدمة داخل دار "فيس"، موجهًا الشكر للعاملين بها ولمديرية التضامن الاجتماعي على جهودهم في رعاية الأطفال وتوفير بيئة إنسانية مناسبة لهم.

