إعلان

الجيش الإسرائيلي يعترض مقذوفين عبرا من لبنان إلى شمال ⁠إسرائيل

كتب : وكالات

02:45 ص 02/06/2026

اعتراض مقذوفين عبرا من لبنان إلى شمال ⁠إسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ‌اعتراضه مقذوفين عبرا من لبنان إلى شمال ⁠إسرائيل وسقوط هدف جوي لاحقا داخل الأراضي الإسرائيلية ‌قرب ⁠الحدود اللبنانية.

وأضاف الجيش في بيان، أنه ⁠لم ترد أنباء عن ⁠وقوع إصابات.

وأعلنت إسرائيل، إطلاق صفارات الإنذار بالجليل الأعلى على الحدود مع لبنان بسبب تهديدات صاروخية، وفقا لرويترز.

يذكر أن الضاحية الجنوبية لبيروت، شهدت الإثنين، حركة نزوح ملحوظة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس توجيه أوامر إلى الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات على المنطقة، ما دفع أعدادًا من السكان إلى مغادرة مواقعهم خشية التعرض للغارات.

أظهرت مقاطع متداولة ازدحامًا كبيرًا على الطرقات المؤدية إلى خارج الضاحية الجنوبية، ما عكس حالة القلق التي يعيشها اللبنانيون خوفًا من القصف الإسرائيلي.

يأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه لبنان مواجهة تداعيات الحرب المستمرة منذ الثاني من مارس الماضي، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف نتيجة أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل خلال الأشهر الماضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعتراض صاروخ لبنان وإسرائيل حزب الله شمال إسرائيل حدود لبنان رئاسة جامعة أسيوط

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قرار قضائي بشأن طعن مدير أعمال هيفاء وهبي على أحقيتها بالغناء داخل مصر
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن طعن مدير أعمال هيفاء وهبي على أحقيتها بالغناء داخل مصر

ترامب لـ نتنياهو: أنت مجنون كنت ستدخل السجن لولا دعمي.. الجميع يكرهك ويكره
شئون عربية و دولية

ترامب لـ نتنياهو: أنت مجنون كنت ستدخل السجن لولا دعمي.. الجميع يكرهك ويكره
30 يونيو.. آخر موعد لاستلام وحدات الإسكان الاجتماعي قبل سحبها من المتقاعسين
أخبار العقارات

30 يونيو.. آخر موعد لاستلام وحدات الإسكان الاجتماعي قبل سحبها من المتقاعسين
مصدر لمصراوي: وائل جمعة يظهر في الأهلي خلال أيام بعد تعينيه مديرا للكرة
رياضة محلية

مصدر لمصراوي: وائل جمعة يظهر في الأهلي خلال أيام بعد تعينيه مديرا للكرة

خطوات تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية 2026
الأزهر

خطوات تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان