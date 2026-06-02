أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ‌اعتراضه مقذوفين عبرا من لبنان إلى شمال ⁠إسرائيل وسقوط هدف جوي لاحقا داخل الأراضي الإسرائيلية ‌قرب ⁠الحدود اللبنانية.

وأضاف الجيش في بيان، أنه ⁠لم ترد أنباء عن ⁠وقوع إصابات.

وأعلنت إسرائيل، إطلاق صفارات الإنذار بالجليل الأعلى على الحدود مع لبنان بسبب تهديدات صاروخية، وفقا لرويترز.

يذكر أن الضاحية الجنوبية لبيروت، شهدت الإثنين، حركة نزوح ملحوظة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس توجيه أوامر إلى الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات على المنطقة، ما دفع أعدادًا من السكان إلى مغادرة مواقعهم خشية التعرض للغارات.

أظهرت مقاطع متداولة ازدحامًا كبيرًا على الطرقات المؤدية إلى خارج الضاحية الجنوبية، ما عكس حالة القلق التي يعيشها اللبنانيون خوفًا من القصف الإسرائيلي.

يأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه لبنان مواجهة تداعيات الحرب المستمرة منذ الثاني من مارس الماضي، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف نتيجة أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل خلال الأشهر الماضية.