نقيب البيطريين يوضح أسباب عقر الكلاب الضالة للأشخاص رغم عدم إصابتها بالسعار

كتب : محمد ممدوح

02:28 ص 02/06/2026

أسباب عقر الكلاب الضالة للأشخاص

أكد الدكتور مجدي حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين، أن حالات عقر الكلاب الضالة للإنسان لا تعني بالضرورة إصابتها بمرض السعار، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من العوامل السلوكية والبيئية التي تدفع الحيوان إلى الهجوم في بعض المواقف.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، لـ مصراوي، أن الكلب بطبيعته حيوان أليف، إلا أنه قد يلجأ للدفاع عن نفسه إذا شعر بالتهديد أو التعرض للأذى، وهو ما يفسر بعض حالات العقر التي تحدث في الشارع دون أن تكون مرتبطة بمرض السعار.

وأضاف أن الجوع وسوء التغذية يمثلان عامل ضغط نفسي كبير على الكلاب الضالة، ما قد يدفعها إلى سلوكيات غير طبيعية أو عدوانية في بعض الأحيان، خاصة في البيئات المزدحمة أو التي تفتقر إلى مصادر غذاء كافية.

وشدد على ضرورة التعامل مع ملف الكلاب الضالة بأساليب علمية وإنسانية، تراعي قواعد الرفق بالحيوان والصحة العامة، مؤكدًا أن أي حلول غير مدروسة قد تؤدي إلى نتائج عكسية على مستوى السلامة المجتمعية.
وأشار إلى أهمية توفير تغذية صحية وآمنة للحيوانات الضالة بعيدًا عن التجمعات السكانية، إلى جانب تطبيق برامج تنظيمية فعالة للحد من انتشارها بطريقة تضمن التوازن بين حماية الإنسان والحيوان.

