أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، زيارة إلى دار الصديق للمسنات بمدينة العبور، لمشاركة نزيلات الدار احتفالات عيد الأضحى المبارك، في لفتة إنسانية تعكس اهتمام الدولة بكبار السن وحرصها على إدخال البهجة إلى قلوبهم خلال المناسبات.

لقاء مباشر وتبادل تهاني مع نزيلات الدار

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على الجلوس مع نزيلات الدار وتبادل الأحاديث الودية معهن، مقدّمًا التهنئة بعيد الأضحى المبارك، كما قام بتوزيع الورود والعيدية عليهن، في أجواء سادتها مشاعر الود والفرحة والاهتمام الإنساني.

تأكيد على دعم الدولة لكبار السن

وأكد المحافظ أن رعاية كبار السن وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأمهات لهن مكانة كبيرة لما قدمنه من عطاء وتضحيات على مدار سنوات طويلة، ويستحققن كل أوجه التقدير والرعاية.

متابعة الخدمات داخل دار المسنين

كما تفقد المحافظ مستوى الخدمات المقدمة داخل الدار، موجهًا بضرورة الاستمرار في توفير أفضل أوجه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للنزيلات، والعمل على تهيئة بيئة آمنة تشبه الأجواء الأسرية لضمان حياة كريمة لهن.

إشادة من نزيلات الدار بالزيارة

ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء محمد معوض السكرتير العام المساعد، والأستاذة أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

ومن جانبهن، أعربت نزيلات الدار عن سعادتهن بهذه الزيارة الإنسانية، مؤكدات أن مشاركة المحافظ لهن فرحة العيد كان لها أثر كبير في إدخال السرور إلى قلوبهن وتعزيز شعورهن بالاهتمام والرعاية.