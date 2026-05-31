النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل ربة منزل على يد زوجها بطوخ (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

05:40 م 31/05/2026

باشرت النيابة العامة بالقليوبية أعمال المعاينة لموقع جريمة مقتل ربة منزل بمنطقة السد التابعة لقرية أجهور الكبرى بدائرة مركز شرطة طوخ، بعد اتهام زوجها بالتعدي عليها بسلاح أبيض إثر خلافات أسرية بينهما.

وأمرت النيابة بنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليه لحين انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، كما قررت التحفظ على الزوج المتهم واستكمال التحقيقات.

بلاغ بوقوع جريمة قتل في طوخ

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل داخل منطقة السد بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز شرطة طوخ، حيث أقدم شخص على إنهاء حياة زوجته عقب نشوب خلافات أسرية بينهما.

انتقال قوات الأمن إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة طوخ إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تُدعى "إ. ص"، 44 عامًا، ربة منزل، وبها إصابات متفرقة بالوجه نتيجة الاعتداء عليها.
وكشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة هو زوج المجني عليها "ه. ع"، 49 عامًا، ويعمل تاجر موبيليا، حيث نشبت بينهما خلافات أسرية تطورت إلى مشاجرة انتهت بالتعدي عليها باستخدام سلاح أبيض.

تحريات المباحث تكشف الملابسات

وأوضحت التحريات أن المجني عليها كانت متزوجة سابقًا من مدرس متوفى قبل زواجها من المتهم، واستمرت الحياة الزوجية بينهما لمدة 13 عامًا قبل أن تنتهي بهذه الجريمة المأساوية.
كما أشارت التحريات إلى أن المتهم اعتدى على زوجته طعنًا بسكين داخل منطقة السد، ما أدى إلى وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها.

قرارات النيابة العامة

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة التصويرية، كما أمر بنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليه لحين عرضه على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.
كما قررت النيابة التحفظ على الزوج المتهم، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، مع استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

