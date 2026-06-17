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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو مؤثرًا ظهر خلاله قارئ القرآن الكريم الشيخ محمد دخيل وهو يتلو آيات من الذكر الحكيم قبل خضوعه لإجراء منظار بالمعدة داخل إحدى المنشآت الطبية بالمحافظة، في مشهد لاقى تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين.

تفاعل واسع مع فيديو قراءة القرآن قبل عملية منظار

وأظهر الفيديو لحظات سبقت إجراء المنظار، حيث دار حديث ودي بين الشيخ محمد دخيل والدكتور شومان ربيع شومان، استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير بكفر الشيخ، قبل أن يطلب الطبيب من الشيخ تلاوة بعض الآيات القرآنية. واستجاب الشيخ للطلب وبدأ في تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوته المميز، وسط أجواء سادها الهدوء والتأثر داخل غرفة الفحص.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالمشهد الذي جمع بين الجانب الإنساني والروحاني داخل منشأة طبية، مؤكدين أن تلاوة القرآن أضفت حالة من الطمأنينة والسكينة قبل إجراء المنظار.

فيديو الشيخ محمد دخيل قبل المنظار يلاقى استحسان المتابعين

كما عبّر العديد من رواد مواقع التواصل عن تقديرهم للفتة الإنسانية التي جمعت بين الطبيب وقارئ القرآن الكريم، معتبرين أن المشهد عكس قيم الاحترام والدعم النفسي للمريض قبل الخضوع للإجراءات الطبية.

وأكد متابعون أن الفيديو حمل رسالة إيجابية تعكس أهمية الدعم المعنوي والنفسي للمرضى، خاصة في المواقف المرتبطة بالإجراءات الطبية، مشيرين إلى أن التلاوة القرآنية أضفت أجواءً خاصة لاقت إعجابًا واسعًا بين المتابعين.