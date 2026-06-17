إعلان

السجن 15 سنة للمتهم بقتل زوجته في قضية عروس المنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:04 م 17/06/2026

الزوجين من حفل الزفاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية بالسجن 15 سنة، في القضية التي أثارت حالة واسعة من الجدل داخل المحافظة.

أصدرت هيئة المحكمة حكمها بعد نظر جلسات القضية وسماع مرافعات الدفاع والنيابة، ليُسدل الستار على واحدة من القضايا التي شغلت اهتمام أهالي محافظة المنوفية خلال الفترة الماضية.

شهدت جلسة اليوم حضور أسرة المجني عليها، وسط حالة من الترقب انتظارًا للحكم، بعدما طالبت الأسرة خلال الجلسات السابقة بتحقيق العدالة والحفاظ على حق ابنتهم.

تعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2025، عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بلاغًا بالعثور على سيدة متوفاة داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا، في ظروف أثارت وجود شبهة جنائية.

باشرت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، واستمعت إلى أقوال الشهود، وكشفت التحريات عن اتهام الزوج بارتكاب الواقعة، ليجري ضبطه وإحالته إلى محكمة الجنايات.

نظرت محكمة جنايات شبين الكوم القضية على مدار عدة جلسات، واستمعت إلى مرافعات طرفي القضية، قبل أن تقرر في جلسة 19 مايو الماضي تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.

جاء حكم المحكمة بالسجن 15 سنة على المتهم، وسط متابعة من أسرة المجني عليها وأهالي قرية ميت برة الذين تابعوا تطورات القضية منذ بدايتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جايات جريمة قتل عروس المنوفية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فخ التليجرام.. استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين
حكايات الناس

فخ التليجرام.. استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين
وزير الرياضة يعلق على حل أزمة أرض الزمالك
رياضة محلية

وزير الرياضة يعلق على حل أزمة أرض الزمالك

السيناريو المستبعد.. ماذا لو خفّض الفيدرالي الأمريكي الفائدة اليوم؟
أخبار البنوك

السيناريو المستبعد.. ماذا لو خفّض الفيدرالي الأمريكي الفائدة اليوم؟
"الأطباء" لمصراوي: لم تصلنا شكاوى بشأن أزمة مستشفى الشاطبي.. و"نرفض التعميم"
أخبار مصر

"الأطباء" لمصراوي: لم تصلنا شكاوى بشأن أزمة مستشفى الشاطبي.. و"نرفض التعميم"
ترامب: الحلفاء الأوروبيين عرضوا المساعدة في تطهير مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

ترامب: الحلفاء الأوروبيين عرضوا المساعدة في تطهير مضيق هرمز

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

العراق

العراق

1 4

01:00

النرويج

النرويج

كأس العالم

النمسا

النمسا

3 1

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"صفعوا محاميًا وزوج فنانة يفجر مفاجأة".. ننفرد بتحقيقات النيابة مع نخنوخ وعصابته بواقعة التجمع
رسميا.. قرار عاجل من الشباب والرياضة بشأن أرض الزمالك
تدفقات الأموال الساخنة للأجانب تسجل صافي دخول بنحو 3.9 مليار دولار في أسبوع