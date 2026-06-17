قضت محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية بالسجن 15 سنة، في القضية التي أثارت حالة واسعة من الجدل داخل المحافظة.

أصدرت هيئة المحكمة حكمها بعد نظر جلسات القضية وسماع مرافعات الدفاع والنيابة، ليُسدل الستار على واحدة من القضايا التي شغلت اهتمام أهالي محافظة المنوفية خلال الفترة الماضية.

شهدت جلسة اليوم حضور أسرة المجني عليها، وسط حالة من الترقب انتظارًا للحكم، بعدما طالبت الأسرة خلال الجلسات السابقة بتحقيق العدالة والحفاظ على حق ابنتهم.

تعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2025، عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بلاغًا بالعثور على سيدة متوفاة داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا، في ظروف أثارت وجود شبهة جنائية.

باشرت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، واستمعت إلى أقوال الشهود، وكشفت التحريات عن اتهام الزوج بارتكاب الواقعة، ليجري ضبطه وإحالته إلى محكمة الجنايات.

نظرت محكمة جنايات شبين الكوم القضية على مدار عدة جلسات، واستمعت إلى مرافعات طرفي القضية، قبل أن تقرر في جلسة 19 مايو الماضي تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.

جاء حكم المحكمة بالسجن 15 سنة على المتهم، وسط متابعة من أسرة المجني عليها وأهالي قرية ميت برة الذين تابعوا تطورات القضية منذ بدايتها.