تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في حالة تحلل على ضفاف الترعة الإبراهيمية، وتحديد أسباب الوفاة وظروف الواقعة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بشأن العثور على جثة بمنطقة كوبري الحواتكة التابعة لمركز منفلوط.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة المبدئية تبين أن الجثة لرجل يُدعى "إسلام.ع" يبلغ من العمر 45 عامًا، وكانت في حالة تحلل، وتم العثور عليها على ضفة الترعة الإبراهيمية بالحواتكة.

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.