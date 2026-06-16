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ثاني أكسيد التيتانيوم يصل المنيا.. ضبط نصف كيلو من المادة الخطرة في محل عصير

كتب : جمال محمد

02:42 م 16/06/2026
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    ضبط نصف كيلو من المادة الخطرة في محل عصير (1)
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    ضبط نصف كيلو من المادة الخطرة في محل عصير (4)
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    ضبط نصف كيلو من المادة الخطرة في محل عصير (6)
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    ضبط نصف كيلو من المادة الخطرة في محل عصير (2)

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شنت مديرية التموين بالمنيا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء حملة مكبرة على محلات العصائر، وفي مقدمتها محلات عصير القصب، لضبط أية مواد محظورة، عقب انتشار ظاهرة استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في عدد من المحافظات .

حملات مكبرة على محلات عصير القصب

وأوضح بيان المديرية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، قاد المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا حملات رقابية موسعة ومفاجئة شملت عددًا كبيرًا من محلات العصائر على مستوى المحافظة.

وأسفرت الحملات عن إجراءات حاسمة تمثلت في تحرير 66 مخالفة متنوعة، وسحب عينات من المنتجات المشكوك فيها وتحويلها فورًا إلى المعامل المختصة للفحص والتحليل بواسطة مفتشي هيئة سلامة الغذاء، ومصادرة كميات من الفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بناءً على تقرير مفتش هيئة سلامة الغذاء.

ثاني أكسيد التيتانيوم يظهر في المنيا

كما تمكنت الحملات من ضبط نصف كيلو من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في أحد محلات عصير القصب بمركز سمالوط، وتم التحفظ عليها، وتحرير المحاضر اللازمة للمحل.

وأكدت المديرية أنها تحذر بشكل قاطع من استخدام أي مواد مضافة غير مصرح بها أو غير معلومة المصدر، وعلى رأسها مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، وفي حال ثبوت مخالفة الاشتراطات، سيُواجه بإجراءات قانونية رادعة تصل إلى الغلق والإحالة للنيابة العامة دون تردد.

وتهيب المديرية بجميع أصحاب الأنشطة الغذائية الالتزام الفوري بكافة الضوابط، مؤكدة أن الحملات ستستمر بشكل يومي ومكثف وعلى مدار الساعة، مع توسيع نطاق الرقابة ليشمل كافة مراكز المحافظة، كما تدعو المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع الاعتماد على البيانات الرسمية .

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عصير القصب التموين المنيا

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