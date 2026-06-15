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النيابة في قضية "عروس بورسعيد": الجريمة أحدثت حالة من الفزع بالمجتمع

كتب : طارق الرفاعي

07:04 م 15/06/2026 تعديل في 07:05 م

صورة أرشيفية المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد

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أكد ممثل النيابة العامة، اليوم الاثنين، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد، في أولى جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، أن القضية تسببت في حالة من الفزع أصابت المجتمع بأسره.

قضية عروس بورسعيد

وقال ممثل النيابة، خلال الجلسة المنعقدة أمام دائرة جنايات جديدة برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني: "ما الذي أصاب بني آدم؟"، مضيفًا أن المتهمة لم تترك المجني عليها حتى فاضت روحها.

اعترافات المتهمة بقتل عروس بورسعيد

وترجع أحداث القضية إلى فبراير 2026، حين عُثر على فاطمة ياسر خليل جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار، في واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل والتعاطف داخل محافظة بورسعيد.

وأقرت المتهمة، وهي زوجة شقيق خطيب المجني عليها، خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا حول شقة سكنية تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها.

وتنظر القضية أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، وسط متابعة واسعة من الرأي العام بمحافظة بورسعيد.

ممثل الادعاء

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عروس بورسعيد النيابة العامة محكمة جنايات بورسعيد

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