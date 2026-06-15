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"كنت باكل مسامير وزجاج".. مريض بني سويف يكشف تفاصيل استخراج 119 جسمًا معدنيًا من معدته

كتب : حمدي سليمان

01:53 ص 15/06/2026
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    مريض بني سويف يكشف تفاصيل استخراج 119 جسمًا معدنيًا من معدته (3)_6
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في واقعة آثارت دهشة الأطباء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشف محمود كامل طلب، ابن محافظة بني سويف، تفاصيل صادمة عن حياته بعدما نجح فريق طبي بمستشفيات جامعة بني سويف في استخراج 119 مسمارًا وصامولة وأجسامًا معدنية من معدته باستخدام المنظار المتقدم، دون الحاجة إلى إجراء جراحة، بعد سنوات طويلة من اعتياده تناول مواد وأجسام غريبة اعتبرها موهبة خاصة.

بداية غير مألوفة منذ الطفولة

قال محمود كامل طلب، إنه اعتاد منذ أن كان في الثامنة من عمره تناول أشياء غير مألوفة، من بينها الزجاج والمسامير والفحم المشتعل، موضحًا أنه استمر في هذه الممارسات لسنوات طويلة حتى بلغ 36 عامًا.

وأضاف أنه كان ينظر إلى ما يفعله باعتباره مهارة خاصة اعتاد استعراضها أمام الآخرين، مشيرًا إلى مشاركته في لقاءات وبرامج ومنصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان يقدم عروضًا تتضمن تناول تلك المواد الغريبة أمام الجمهور والمتابعين.

سنوات دون أعراض واضحة

وأوضح محمود، أن هذه الممارسات لم تكن تسبب له مشكلات صحية واضحة في السابق، الأمر الذي دفعه إلى الاستمرار فيها لسنوات طويلة دون أن يتوقع حجم المخاطر والمضاعفات الصحية التي قد تترتب عليها.

وأشار إلى أن حالته الصحية بدأت تتدهور خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعد معاناته من آلام شديدة ومتواصلة بالمعدة، إلى جانب صعوبة كبيرة في تناول الطعام وعدم القدرة على الإخراج بصورة طبيعية.

وأضاف أن الأعراض ازدادت حدة بمرور الوقت، ما دفع أسرته إلى التوجه به إلى مستشفى جامعة بني سويف لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالته.

الأشعة تكشف مفاجأة صادمة

وتابع: "كشفت الفحوصات الطبية وجود عددا كبيرا من المسامير والصواميل والأجسام المعدنية داخل معدتي، الأمر الذي استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا للتعامل مع الحالة وإنقاذي من المضاعفات المحتملة".

وتمكن فريق طبي متخصص بمستشفيات جامعة بني سويف من استخراج 119 مسمارًا وصامولة وأجسامًا معدنية باستخدام منظار المعدة المتقدم، دون الحاجة إلى إجراء جراحة تقليدية، في واحدة من الحالات الطبية النادرة.

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