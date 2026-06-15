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شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبين الكوم حملة تفتيشية مكبرة استهدفت محلات العصائر، خاصة محلات عصير القصب بشارع الجلاء البحري، تنفيذًا لتوجيهات عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين.

ضبط ألوان صناعية مجهولة

أسفرت أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية عن ضبط أحد المحلات الشهيرة وبحوزته نحو 4 كيلوجرامات من الألوان الصناعية غير المصرح باستخدامها ومجهولة المصدر، إذ جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت الحملة، أن تلك المواد غير معلومة المصدر وتمثل مخالفة للاشتراطات المنظمة للعمل داخل المنشآت الغذائية، خاصة مع استخدامها في منتجات يتم تداولها بشكل يومي بين المواطنين.

9 محاضر وسحب عينات

واصلت الحملة أعمالها داخل عدد من محلات العصائر والمنشآت الغذائية بالمنطقة، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفة للاشتراطات الصحية بحق عدد من المحلات غير الملتزمة بالضوابط المقررة.

وجرى سحب 4 عينات عشوائية من العصائر والمنتجات المعروضة للبيع وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات الصحية.

حملات مستمرة على الأسواق

أكد حي غرب شبين الكوم استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق ومحلات الأغذية والعصائر بمختلف المناطق، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وحماية المواطنين من أي منتجات مجهولة أو غير مطابقة للمواصفات.

وشددت الأجهزة التنفيذية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها، مع استمرار أعمال المتابعة والتفتيش للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.