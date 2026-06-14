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كفر الشيخ الأزهرية تعلن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2026

كتب : إسلام عمار

09:11 م 14/06/2026

كفر الشيخ الأزهرية تعلن نتيجة الشهادتين الابتدائية

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أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأحد، أسماء الطلاب الأوائل والناجحين في نتيجة نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك عقب اعتماد النتيجة من الأزهر الشريف وإعلانها رسميًا.

نسبة النجاح في الشهادتين

أوضح الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أن نسبة النجاح العامة في الشهادة الابتدائية الأزهرية بلغت 88.92%، بينما سجلت الشهادة الإعدادية الأزهرية نسبة نجاح بلغت 83%.

تهنئة الطلاب وأولياء الأمور

قدّم رئيس المنطقة التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية القادمة، ومؤكدًا استمرار دعم المتفوقين داخل المعاهد الأزهرية.

وكان تقدم لأداء الامتحانات في الشهادة الابتدائية الأزهرية 10141 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 73 طالبًا، فيما بلغ عدد الحاضرين 10068 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 88.92% على مستوى كفر الشيخ، فيما تقدم 9607 طالبًا وطالبة لامتحانات الشهادة الاعدادية الأزهرية تغيب منهم 68 طالبًا، بينما أدى الامتحانات 9539 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 83%.

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