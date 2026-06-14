قررت نيابة الأحداث بمركز سوهاج، اليوم، استمرار حبس 12 طالبًا بمدرسة روافع القصير الإعدادية الثانوية على ذمة التحقيقات، مع إيداعهم بمركز الإصلاح والتأهيل “سجن الأحداث” بحي الكوثر، وذلك حتى انعقاد جلسة المحاكمة المقررة يوم 27 يوليو 2026.

تجديد حبس 12 طالبًا على ذمة التحقيقات

ويواجه الطلاب اتهامات بإثارة الشغب وإتلاف عدد من محتويات وأثاث المدرسة عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية.

عرض المتهمين على النيابة

وجاء قرار تجديد الحبس عقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي الأولى البالغة أربعة أيام، حيث جرى عرض الطلاب على النيابة المختصة، والتي استعرضت تفاصيل الواقعة ومحاضر المعاينة والتحريات المتعلقة بالاتهامات المنسوبة إليهم.

حصر التلفيات

وفي إطار استكمال التحقيقات، أمرت النيابة العامة بندب لجنة فنية متخصصة من مديرية التربية والتعليم لحصر كافة التلفيات التي لحقت بالمدرسة، وتقدير قيمتها المالية بدقة، إلى جانب إعداد تقرير هندسي مفصل بشأن حجم الأضرار لعرضه على جهات التحقيق.

وكانت محافظة سوهاج قد اتخذت إجراءات عاجلة عقب الواقعة، حيث أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قرارًا بإيقاف رئيس لجنة الامتحانات بالمدرسة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات الإدارية، لبحث مدى وجود تقصير في الإشراف وضبط اللجان خلال فترة الامتحانات.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة، تمهيدًا لعرض القضية على المحكمة في الموعد المحدد.