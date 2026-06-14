إعلان

تجديد حبس 12 طالبًا في واقعة شغب مدرسة روافع القصير بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

09:34 م 14/06/2026

جانب من الواقعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت نيابة الأحداث بمركز سوهاج، اليوم، استمرار حبس 12 طالبًا بمدرسة روافع القصير الإعدادية الثانوية على ذمة التحقيقات، مع إيداعهم بمركز الإصلاح والتأهيل “سجن الأحداث” بحي الكوثر، وذلك حتى انعقاد جلسة المحاكمة المقررة يوم 27 يوليو 2026.

تجديد حبس 12 طالبًا على ذمة التحقيقات

ويواجه الطلاب اتهامات بإثارة الشغب وإتلاف عدد من محتويات وأثاث المدرسة عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية.

عرض المتهمين على النيابة

وجاء قرار تجديد الحبس عقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي الأولى البالغة أربعة أيام، حيث جرى عرض الطلاب على النيابة المختصة، والتي استعرضت تفاصيل الواقعة ومحاضر المعاينة والتحريات المتعلقة بالاتهامات المنسوبة إليهم.

حصر التلفيات

وفي إطار استكمال التحقيقات، أمرت النيابة العامة بندب لجنة فنية متخصصة من مديرية التربية والتعليم لحصر كافة التلفيات التي لحقت بالمدرسة، وتقدير قيمتها المالية بدقة، إلى جانب إعداد تقرير هندسي مفصل بشأن حجم الأضرار لعرضه على جهات التحقيق.

وكانت محافظة سوهاج قد اتخذت إجراءات عاجلة عقب الواقعة، حيث أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قرارًا بإيقاف رئيس لجنة الامتحانات بالمدرسة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات الإدارية، لبحث مدى وجود تقصير في الإشراف وضبط اللجان خلال فترة الامتحانات.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة، تمهيدًا لعرض القضية على المحكمة في الموعد المحدد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة سوهاج إتلاف الأثاث المدرسي مدرسة روافع القصير

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو| موقف إنساني لـ جورج وسوف مع معجب في فرنسا.. تعرف على التفاصيل
زووم

فيديو| موقف إنساني لـ جورج وسوف مع معجب في فرنسا.. تعرف على التفاصيل
بعد ظهوره الأول بالمونديال.. لقطة إنسانية لمدرب منتخب كرواساو خلال مباراة
كأس العالم 2026

بعد ظهوره الأول بالمونديال.. لقطة إنسانية لمدرب منتخب كرواساو خلال مباراة
بركات يكشف عن ثغرة في بلجيكا قد تقود منتخب مصر إلي الفوز
رياضة محلية

بركات يكشف عن ثغرة في بلجيكا قد تقود منتخب مصر إلي الفوز

فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
علاقات

فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
زووم

"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

هولندا

هولندا

- -

23:00

اليــــابان

اليــــابان

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟