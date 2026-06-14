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وزير الحرب الأمريكي: ننفذ إجراءات غير معلنة لتأمين مضيق هرمز

كتب : مصراوي

09:46 م 14/06/2026

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث

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قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، إن بلاده "تفعل أشياء لا يمكنه التحدث عنها" بهدف تأمين المرور الآمن في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن.

ورداً على سؤال خلال مقابلة مع المذيعة في قناة "سي بي إس نيوز" مارجريت برينان اليوم الأحد، بشأن قدرة الولايات المتحدة على إزالة الألغام والتهديدات الأمنية في مضيق هرمز خلال 30 يوماً، قال هيجسيث إن واشنطن "قادرة على تنفيذ أي من هذه المهام خلال 30 يوماً في بيئة مواتية"، مضيفاً أن "الكرة ستكون في ملعب إيران".

وأضاف وزير الحرب الأمريكي أنه بمجرد توقيع أي اتفاق، تتوقع الولايات المتحدة أن تتوقف إيران عن استهداف سفن الشحن التجارية في المنطقة.

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مضيق هرمز وزير الحرب الأمريكي إيران وأمريكا حرب إيران

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