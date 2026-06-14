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القليوبية الأزهرية تعلن نتائج الابتدائية والإعدادية وتوجه التهنئة للطلاب (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

07:45 م 14/06/2026
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    نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية
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    نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية
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    نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية

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أعربت منطقة القليوبية الأزهرية عن سعادتها البالغة بنتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث تقدم الشيخ مجدي أتي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، والشيخ إبراهيم الخولي، مدير عام الشؤون التعليمية بالمنطقة، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الطلاب والطالبات الناجحين، متمنين لهم دوام التفوق والنجاح في مسيرتهم التعليمية المقبلة.

إشادة بالجهد والالتزام الدراسي

وأكدت قيادات المنطقة أن النتائج المشرفة التي حققها الطلاب تعكس حجم الجهد والاجتهاد الذي بذلوه على مدار العام الدراسي، مشيرين إلى أن النجاح يعد ثمرة حقيقية للمثابرة والإصرار، وخطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من التميز العلمي والأزهري.

تقدير لدور الأسرة والمعلمين

كما وجهت منطقة القليوبية الأزهرية الشكر والتقدير إلى أولياء الأمور لما قدموه من دعم ومتابعة مستمرة لأبنائهم، وإلى المعلمين والمعلمات الذين أسهموا بجهودهم المخلصة في تحقيق هذه النتائج المشرفة، مؤكدة أن تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسة التعليمية كان له أثر كبير في نجاح الطلاب.

رسالة الأزهر في بناء الأجيال

وشدد الشيخ مجدي أتي على أن الأزهر الشريف يواصل أداء رسالته التعليمية والتربوية في إعداد أجيال واعية ومتميزة علميًا وأخلاقيًا، قادرة على خدمة دينها ووطنها، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق جميع الطلاب والطالبات وأن يكلل جهودهم بمزيد من النجاح والتفوق خلال المراحل التعليمية القادمة.

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