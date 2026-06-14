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واصل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، حملاته المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة سوق بهتيم بمدينة شبرا الخيمة، ضمن خطة المحافظة لإعادة الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وأكد المحافظ أن الحملات تأتي استكمالًا لجهود الأسبوع الماضي للقضاء على العشوائية الناتجة عن انتشار الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق العام.

نتائج الحملة وفتح الشوارع أمام المواطنين

أسفرت الحملة عن إزالة الأكشاك المخالفة وفروشات الباعة الجائلين، ورفع التندات والبروزات غير القانونية أمام المحال التجارية، إلى جانب فتح الشوارع أمام حركة المواطنين والمركبات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

تطوير السوق الحضاري وإعادة تنظيم الباعة

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتعامل مع الملف بشكل متكامل يراعي البعد الاجتماعي، حيث تم تفقد أعمال تطوير سوق بهتيم الحضاري الجاري تجهيزه لاستيعاب الباعة الجائلين وتوفير أماكن مناسبة لهم، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من الأعمال وتجهيز المرافق والخدمات اللازمة.

استغلال الأصول وتطوير موقف بهتيم

كما تابع المحافظ أعمال إخلاء عدد من الباكيات بسور موقف سيارات بهتيم، والتي كانت مستغلة دون سداد المستحقات القانونية، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة طرحها بما يحقق الاستفادة من أصول المحافظة.

وشدد على سرعة تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات بهتيم وتحسين بنيته التحتية وتنظيم حركة الأجرة والقضاء على المواقف العشوائية.

استمرار الحملات وفرض الانضباط

وأكد محافظ القليوبية استمرار خطط التطوير وفرض الانضباط بالشوارع والميادين، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، مع مواصلة الحملات اليومية للحفاظ على ما تم تحقيقه على أرض الواقع.

مشاركة قيادات تنفيذية وأمنية

شارك في الحملة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، من بينهم نائب المحافظ، والسكرتير العام المساعد، ونائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب، وعدد من نواب البرلمان ورؤساء المدن والأحياء.