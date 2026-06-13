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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، يرافقه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم السبت، بدء التسجيل رسمياً في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك لخدمة ما يقرب من 7 ملايين مواطن بكافة مراكز المحافظة التسع.

وقام الوزير ومحافظ المنيا بتفقد سير العمل داخل إحدى نقاط التسجيل، واطمأن على سرعة خطوات التسجيل، والتسهيلات المقدمة للمواطنين.

وجدير بالذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا بدأت المرحلة الأولى فيها داخل 10 مستشفيات و 113 وحدة صحية، موزعة بكافة مراكز المحافظة، من خلال 3 هيئات شركاء في التشغيل، ونجد الهيئة الأولى وهي هيئة الرعاية الصحية، والتي تتسلم مستشفيات وزارة الصحة، ثم هيئة التأمين الصحي الشامل والتي ستعمل على دعوة المواطنين للتسجيل على المنظومة بعد أن تم التعاقد مع أخصائي المنافذ للانتشار في جميع أرجاء المحافظة لمساعدة المواطنين في التسجيل والحصول على ملف إلكتروني.

ومن المقرر أن تخدم منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا ما يقرب من 7 ملايين مواطن بكافة مراكز المحافظة التسع.

فيما أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن الدولة رصدت نحو 48 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بالمحافظة، لتطبيق تلك المنظومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.