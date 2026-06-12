"صياغة ترضي ترامب".. ماذا نعرف عن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران؟

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة مقارنة بالفترات السابقة، رغم استمرار بعض القضايا الفنية العالقة.

وقال المسؤول للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة: "أعتقد أننا وصلنا إلى صياغة نشعر بالارتياح تجاهها، كما أن الإيرانيين قالوا بالفعل: نعم، يمكننا الموافقة على ذلك".

وتابع المسؤول الأمريكي، أن الاتفاق يتضمن إطار الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. كما يقود الاتفاق إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك حصول الولايات المتحدة على المواد النووية الإيرانية المخصبة.

وأوضح المسؤول أنه في حال توقيع مذكرة التفاهم، ستبدأ فترة تمتد 60 يومًا لإجراء مفاوضات فنية تتعلق بآليات تنفيذ الاتفاق.

هل وافق مجتبى على الاتفاق؟

وتجنب المسؤول الإجابة بشكل مباشر على سؤال حول ما إذا كان الزعيم الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، قد وافق شخصيًا على الاتفاق بصيغته الحالية.كما أكد المسؤول في إدارة ترامب على أن إيران ستتعهد "إلى أجل غير مسمى" بعدم السعي لامتلاك أو تطوير أسلحة نووية.

ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، فإنه لا تزال التفاصيل الفنية المتعلقة بالتخلص من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قيد التفاوض، ومن المقرر مناقشتها خلال الجولة المقبلة من المحادثات الفنية.

وأوضح المسؤول في إدارة ترامب وفقا للشبكة الأمريكية، فإن إيران ستحصل على تخفيف كبير للضغوط الاقتصادية والعقوبات التي تواجهها منذ سنوات طويلة إذا التزمت ببنود الاتفاق.

وأشار إلى وجود تباينات داخل القيادة الإيرانية بشأن كيفية المضي قدمًا، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتقد أن غالبية المسؤولين الإيرانيين يدعمون الاتفاق. وأضاف أن جزءًا كبيرًا من الرسائل الصادرة من طهران يهدف إلى "تسويق الاتفاق للجمهور الإيراني داخليًا".

وأكد أن الإدارة الأمريكية واثقة من أن إسرائيل ستؤيد الاتفاق في نهاية المطاف، لكنه لم يستبعد احتمال تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية مستقبلية في لبنان.

تقدم كبير في المفاوضات مع إيران

وفي تصريح منفصل، قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، إن المفاوضات مع إيران أصبحت أقرب بكثير إلى التوصل لاتفاق مما كانت عليه في السابق، مشيرًا إلى أن طهران أبدت استعدادًا أكبر للقبول بالشروط المطروحة.

وأضاف: "وصلنا الآن إلى مرحلة أصبح لدينا فيها نص نشعر بالارتياح تجاهه، والإيرانيون قالوا بالفعل: يمكننا الموافقة على ذلك".

ورداً على سؤال بشأن ما الذي تغير مقارنة بالفترات السابقة التي تحدثت فيها واشنطن عن قرب التوصل لاتفاق، أوضح المسؤول أن الاختلاف يتمثل في الانتقال من التفاهمات الشفهية إلى نصوص مكتوبة أكثر وضوحًا.

وقال: "قبل أسابيع قليلة كانت هناك مقترحات أمريكية حصلت على موافقات مبدئية من الإيرانيين، لكن كان عليهم مناقشتها داخل مؤسساتهم. أما الآن فقد شهدنا تقدمًا كبيرًا، وحصلت هذه المقترحات على موافقة فعلية، ولدينا نص لمذكرة تفاهم يشعر الطرفان بالارتياح تجاهه".

نقاط خلافية

وأشار إلى أن إحدى أبرز النقاط الخلافية التي شهدت تقدمًا تتعلق بالتزام إيران بتدمير والتخلص من المواد النووية المخصبة لديها، وهي قضية شارك الرئيس ترامب شخصيًا في متابعتها.

وختم المسؤول بالقول: "تمكنا خلال الأسبوعين الماضيين من الوصول إلى صياغة ترضي الرئيس ترامب، وترضيني شخصيًا، وقد تحقق ذلك بعد تقدم ملحوظ في المفاوضات".