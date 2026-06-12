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الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة روض الفرج: الواقعة تعود لعام 2021

كتب : صابر المحلاوي

10:11 م 12/06/2026

المتهم

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بالتعدي على قائد توك توك بالقاهرة بسبب خلاف على أولوية المرور.

تفاصيل مشاجرة روض الفرج

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم، وتم تداوله خلال عام 2021، وسبق ضبط طرفي المشاجرة الظاهرين به في حينه، وهما (سائق وتاجر – مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة)، حيث تبين أن الواقعة نشبت بسبب خلافات جيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وصدر حكم قضائي بشأن الواقعة عام 2022.

كما أمكن تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وبمواجهته أقر بتحصله على المقطع من مواقع التواصل الاجتماعي، وعلمه بأنه قديم، إلا أنه أعاد نشره والزعم بأنه حديث بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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نشر فيديو قديم روض الفرج وزارة الداخلية

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