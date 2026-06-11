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سبقتها مشادة عمل وإعفاء من منصبه.. تعليم القليوبية يوضح حقيقة وفاة مسؤول مالي بالخصوص

كتب : أسامة علاء الدين

01:46 م 11/06/2026

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

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علق مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على ما أُثير بشأن وفاة مدير التوجيه المالي والإداري بإدارة الخصوص التعليمية عقب مشادة كلامية مع مدير الإدارة،

وأوضح المصدر، أن الواقعة تعود إلى أول أمس، حيث نشبت مشادة مرتبطة بمهام العمل، انتهت بإصدار قرار بإعفائه من مهامه وتكليف آخر بدلًا منه، ثم انتهى يوم العمل بشكل طبيعي وغادر جميع العاملين مقر الإدارة دون أي أحداث إضافية.

وأوضح المصدر أن الراحل تعرض لاحقًا لأزمة صحية أثناء تواجده داخل منزله، جرى على إثرها نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وظل تحت الملاحظة الطبية حتى وافته المنية اليوم.

وأضاف أن الفقيد كان يعاني من ضعف في عضلة القلب منذ فترة سابقة، مشددًا على أنه لا يمكن الجزم بوجود أي علاقة مباشرة بين المشادة التي وقعت في مقر العمل وبين الوفاة، مؤكدًا أن تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة يظل من اختصاص الأطباء والجهات المعنية.

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الخصوص القليوبية وزارة التربية والتعليم

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