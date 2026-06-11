أكد المهندس محمد عزت عجور وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن محافظة المنوفية لها طبيعة زراعية مختلفة عن العديد من المحافظات الأخرى فيما يتعلق باستهلاك الأسمدة الزراعية المدعمة، مشيرًا إلى أن غالبية الأراضي الزراعية بالمحافظة تعتمد على زراعة محصول الذرة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأسمدة خلال فترة زمنية محدودة.

خصوصية المنوفية في استهلاك الأسمدة

وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن بعض المحافظات تعتمد على زراعة محاصيل متنوعة مثل الكتان والأرز ومحاصيل أخرى، وهو ما يجعل احتياجاتها من الأسمدة موزعة على مدار أشهر طويلة تبدأ من أبريل وحتى أكتوبر، بينما تحتاج المنوفية إلى كميات كبيرة من الأسمدة في توقيت متقارب مع بدء زراعة الذرة أو بعد الزراعة مباشرة.

وأضاف أن هذا الأمر يخلق ضغطًا كبيرًا على الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف خلال فترة قصيرة، ما يؤدي إلى زيادة الإقبال والزحام من جانب المزارعين الراغبين في الحصول على حصصهم.

أكثر من 320 جمعية زراعية بالمنوفية تواجه مشكلات

وأشار عجور إلى أن المحافظة تضم أكثر من 320 جمعية زراعية، لافتًا إلى وجود بعض المشكلات الإدارية والتنظيمية داخل عدد من الجمعيات، إلا أن المديرية تتابع الموقف بشكل مستمر وتعمل على حل أي معوقات قد تؤثر على انتظام عملية الصرف.

وأكد أن أعمال صرف الأسمدة مستمرة وفق الضوابط المنظمة وبمتابعة يومية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

قوائم يومية للمزارعين لتنظيم صرف الأسمدة

وكشف وكيل وزارة الزراعة عن إعداد آلية جديدة لتنظيم صرف الأسمدة، تعتمد على إعلان قوائم يومية بأسماء المزارعين المستحقين للصرف، بحيث يتم تخصيص نحو 50 إلى 60 مزارعًا يوميًا بكل جمعية أو وفق الطاقة الاستيعابية المتاحة.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تقليل التكدس والزحام أمام الجمعيات الزراعية، وضمان حصول جميع المزارعين على مستحقاتهم بشكل منظم وعادل.

دعوة لاحترام الدور ومنع الزحام

وطالب عجور المزارعين بالالتزام بالأسماء والمواعيد المحددة للصرف واحترام الترتيب المعلن يوميًا، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الضغط على العاملين بالجمعيات الزراعية.

وشدد على أن المديرية تستهدف الوصول إلى منظومة أكثر تنظيمًا خلال الفترة الحالية بما يضمن صرف جميع الحصص المقررة للمزارعين دون تأخير أو تكدس.

تفاصيل أزمة الأسمدة في المنوفية

شهدت بعض الجمعيات الزراعية بمحافظة المنوفية خلال الأيام الماضية شكاوى من مزارعين بشأن مواعيد صرف الأسمدة والزحام أمام منافذ التوزيع، بالتزامن مع موسم زراعة الذرة الذي يعد من أهم المحاصيل الصيفية بالمحافظة، فيما تواصل مديرية الزراعة متابعة عمليات الصرف وتنفيذ إجراءات تنظيمية لتسهيل حصول المزارعين على مستلزماتهم الزراعية.