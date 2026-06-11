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مصرع رضيع وإصابة 4 في حادث بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

12:43 م 11/06/2026

إسعاف

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لقي رضيع مصرعه، وأُصيب 4 أشخاص آخرين، اليوم الخميس، جراء انقلاب تروسيكل على الطريق الرابط بين قرية اللواء صبيح ومدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، في حادث مروري أثار حالة من الحزن في المنطقة.

تلقّى اللواء وليد منصور، مدير أمن محافظة الوادي الجديد، إخطارًا عاجلًا من إدارة شرطة النجدة، يُفيد بوصول جثة طفل رضيع وعدد من المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، في أعقاب حادث مروري وقع على الطريق الصحراوي الواصل بين قرية اللواء صبيح ومدينة الفرافرة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن التروسيكل انقلب فجأة أثناء سيره على الطريق، ما أسفر عن مصرع الرضيع محمد إبراهيم علي البالغ من العمر 6 أشهر فقط، وإصابة أربعة أشخاص آخرين هم: إبراهيم أنور إبراهيم (19 عامًا)، وزينب أنور إبراهيم (25 عامًا)، ومي إسماعيل السيد شعبان (22 عامًا)، وشيماء إسماعيل السيد (22 عامًا).

انتقلت سيارات الإسعاف فور إبلاغها إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين وجثة الرضيع إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقّي العلاج اللازم، فيما جرى إيداع جثة الطفل في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير محضر رسمي بالحادث.

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الوادي الجديد الإسعاف حادث مروري

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