أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، تحقيق الجامعة إنجازًا طبيًا وعلميًا جديدًا بإدراج وحدة السكتة الدماغية بالمستشفيات الجامعية ضمن أفضل 10 مراكز على مستوى العالم في تسجيل وعلاج مرضى السكتة الدماغية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مايو 2026.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا التصنيف جاء وفقًا للتقرير الصادر عن السجل العالمي للسكتات الدماغية (SITS International Registry)، والذي يُعد من أكبر وأهم قواعد البيانات الدولية المتخصصة في أبحاث وعلاج السكتات الدماغية.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الذي تشهده المنظومة الصحية والعلاجية داخل جامعة المنيا، والدعم المستمر لتطبيق أحدث المعايير والبروتوكولات الطبية العالمية.

وأشار إلى أن اختيار وحدة السكتة الدماغية ضمن قائمة أفضل المراكز العالمية يُعد ثمرة جهود الفرق الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، إلى جانب ما تمتلكه الوحدة من تجهيزات حديثة وكوادر متخصصة أسهمت في تقديم خدمات علاجية متقدمة للمرضى.

وأضاف رئيس الجامعة أن التصنيف الدولي يؤكد نجاح المستشفيات الجامعية في تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية الخاصة بالتعامل مع الجلطات ونزيف المخ، مع الالتزام الكامل بمعايير جودة ودقة تسجيل البيانات الطبية وفق النظم الدولية المعتمدة.

وأوضح أن هذا الإنجاز يفتح آفاقًا جديدة أمام الجامعة للمشاركة في المزيد من الأبحاث والدراسات الدولية متعددة المراكز، بما يعزز مكانتها العلمية والطبية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن حسانين، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن هذا التميز جاء نتيجة العمل المؤسسي المتكامل وتطوير منظومة علاج السكتات الدماغية بما يضمن سرعة التشخيص والتدخل العلاجي وفق أحدث النظم الطبية العالمية. وأشار إلى أن وحدة السكتة الدماغية أصبحت نموذجًا متقدمًا للرعاية الصحية المتخصصة داخل صعيد مصر.

بدوره، أوضح الدكتور إيهاب رفعت، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن اختيار الوحدة ضمن أفضل المراكز العالمية يمثل شهادة دولية جديدة لكفاءة كلية الطب ومستشفيات جامعة المنيا، ويعكس حجم التطور الذي تشهده المنظومة الطبية والتعليمية والبحثية بالجامعة.

كما أكدت الدكتورة نرمين علي حمدي، رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي، أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الالتزام الدقيق بمعايير التسجيل والعلاج الدولية، والمشاركة الفعالة في الدراسات والأبحاث العالمية الخاصة بالسكتات الدماغية.

ويُعد السجل العالمي للسكتات الدماغية (SITS International Registry) من أكبر المنصات الدولية المتخصصة في متابعة وتقييم نتائج علاج مرضى السكتة الدماغية حول العالم، ويضم آلاف المراكز الطبية والبحثية، ما يجعل إدراج مستشفيات جامعة المنيا ضمن أفضل 10 مراكز عالميًا إنجازًا جديدًا يعكس ريادة الجامعة وتميزها في القطاعين الطبي والبحثي.