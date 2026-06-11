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محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمة المواطنين بالفتح لمتابعة ملف التصالح

كتب : محمود عجمي

11:47 ص 11/06/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بمركز الفتح لمتابعة ملف التصالح وإدارة أملاك الدولة لمتابعة منظو
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بمركز الفتح لمتابعة ملف التصالح وإدارة أملاك الدولة لمتابعة منظو
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بمركز الفتح لمتابعة ملف التصالح وإدارة أملاك الدولة لمتابعة منظو
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بمركز الفتح لمتابعة ملف التصالح وإدارة أملاك الدولة لمتابعة منظو
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بمركز الفتح لمتابعة ملف التصالح وإدارة أملاك الدولة لمتابعة منظو
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بمركز الفتح لمتابعة ملف التصالح وإدارة أملاك الدولة لمتابعة منظو
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بمركز الفتح لمتابعة ملف التصالح وإدارة أملاك الدولة لمتابعة منظو
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بمركز الفتح لمتابعة ملف التصالح وإدارة أملاك الدولة لمتابعة منظو
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بمركز الفتح لمتابعة ملف التصالح وإدارة أملاك الدولة لمتابعة منظو
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بمركز الفتح لمتابعة ملف التصالح وإدارة أملاك الدولة لمتابعة منظو
  • عرض 12 صورة
    محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بمركز الفتح لمتابعة ملف التصالح وإدارة أملاك الدولة لمتابعة منظو

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تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، لمتابعة سير العمل بملف التصالح في مخالفات البناء، والوقوف على معدلات الأداء ومستوى الخدمات المقدمة، وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الملفات الحيوية ورفع معدلات الإنجاز بمختلف القطاعات.

تأتي الجولة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تسريع العمل بملفات التصالح وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لإنهاء الإجراءات وفقاً للقانون.

وخلال الزيارة، تابع المحافظ انتظام العمل بالمركز التكنولوجي، واستعرض معدلات الإنجاز الخاصة بطلبات التصالح، موجهاً بسرعة إنهاء الإجراءات وتبسيطها أمام المواطنين، وتقديم الدعم اللازم وتذليل أي معوقات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

حرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى استفساراتهم ومطالبهم المتعلقة بإجراءات التصالح، مؤكداً أهمية حسن الاستقبال وسرعة التعامل مع الطلبات، مع الالتزام بالشفافية والدقة في تقديم الخدمة.

كما تفقد محافظ أسيوط إدارة أملاك الدولة بمركز الفتح، لمتابعة منظومة تقنين أراضي الدولة، حيث استعرض الموقف التنفيذي للطلبات ومعدلات الإنجاز، موجهاً بتكثيف الجهود وسرعة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للانتهاء من الملفات.

وأكد المحافظ أن ملفي التصالح وتقنين أملاك الدولة يحظيان بمتابعة مستمرة نظراً لأهميتهما في الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل وتقديم أفضل الخدمات وفقاً للقانون.

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أسيوط مخالفات البناء التنمية المحلية

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