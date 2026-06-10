واصل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جولاته الميدانية المفاجئة بعدد من قرى العون الغذائي التابعة لوزارة الزراعة على ضفاف بحيرة ناصر، والتي تبعد نحو 150 كيلومترًا جنوب مدينة أسوان، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد احتياجاتهم على أرض الواقع.



وكشفت الجولة عن وجود عدد من أوجه القصور في قطاعات الصحة وصيانة المحطات الشمسية والمولدات الكهربائية المغذية لمحطات الري ومياه الشرب، ما دفع المحافظ إلى إصدار توجيهات عاجلة للجهات المختصة بسرعة التعامل مع المشكلات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وأكد محافظ أسوان أن قرى العون الغذائي ستشهد تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تنطلق في يوليو المقبل، بهدف تطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح أن المشروعات تستهدف قرى كلابشة القديمة، وكلابشة الجديدة، وبشاير الخير، وتوماس وعافية، وجرف حسين، وتشمل تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق الأساسية.



وخلال جولته، تفقد المحافظ مآخذ المياه بقرية كلابشة القديمة، حيث تم دعم غرفة المآخذ بعدد موتورين تمهيدًا لتركيب محول كهربائي أو مولد لرفع المياه إلى محطة كلابشة الجديدة، بما يسهم في زيادة كميات المياه وتحسين الخدمة بالقرية والمناطق المجاورة.

كما تفقد محطة تحلية مياه الشرب بالقرية، موجهاً شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لإصلاح موتور قدرة 10 أحصنة متوقف عن العمل منذ سنوات، بهدف رفع كفاءة المحطة وزيادة قدرتها التشغيلية.



وشملت الجولة تفقد الوحدة الصحية بقرية كلابشة، التي تخدم نحو 500 نسمة داخل 150 منزلًا، إضافة إلى العاملين بالزراعات الشاطئية الموسمية.

واطمأن المحافظ على توافر الأمصال والمستلزمات الطبية، كما رصد بعض أوجه القصور في تواجد الأطقم الطبية والتمريضية ونقص بعض المستلزمات اللازمة للحالات الطارئة، موجهاً وكيل وزارة الصحة بسرعة تدارك هذه الملاحظات وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

كما تفقد محافظ أسوان وحدات الطاقة الشمسية المرتبطة بمحطة ديزل لتوفير الكهرباء لقرية كلابشة، مؤكدًا أهمية التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة بالمناطق النائية وتحقيق الاستدامة في الخدمات.

وحرص المحافظ خلال جولته على لقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً أن جميع المطالب ستخضع للدراسة والتقييم وفق الإمكانيات المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لأهالي هذه المناطق.