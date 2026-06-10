زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران تُواصل "المماطلة" في مسار التفاوض، معربا عن عدم وضوح الرؤية بشأن خطوات القيادة الإيرانية، ومؤكدا أن واشنطن تعمل على منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

واشنطن تسعى لوقف البرنامج النووي الإيراني

قال ترامب، في تصريحات جديدة، من المكتب البيضاوي، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تسعى لوقف البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، مشيرا إلى أن الموقف الأمريكي يهدف إلى ضمان عدم وصول إيران إلى قدرات نووية عسكرية، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية في نبأ عاجل.

ترامب: اتفاق محتمل رغم استمرار التعطيل الإيراني

أوضح الرئيس الأمريكي، أن بلاده باتت "قريبة" من التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه اتهم طهران بمواصلة سياسة التأخير والمماطلة في المفاوضات الجارية.

وأشار ترامب، إلى أن هناك "تقدما نسبيا" في المحادثات، رغم استمرار العقبات التي تضعها إيران أمام إتمام الاتفاق.

ترامب ينتقد اتفاق أوباما مع إيران

أكد الرئيس ترامب، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى اتفاق مشابه لذلك الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، معتبرا أنه لا يُلبي متطلبات الأمن الأمريكي.

وشدد دونالد ترامب، على أن أي اتفاق جديد يجب أن يكون "أكثر صرامة" ويضمن منع إيران من تطوير قدرات نووية.

وتأتي هذه التصريحات، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، واستمرار تبادل الاتهامات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.