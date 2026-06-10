فرحة الإعدادية في بورسعيد.. زغاريد وطبل بلدي بعد انتهاء الامتحانات - فيديو

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أجواءً احتفالية مبهجة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، حيث حرص أولياء الأمور على استقبال أبنائهم بالورود والهدايا أمام اللجان، تعبيرًا عن سعادتهم بانتهاء ماراثون الامتحانات.

وأهدى عدد من أولياء الأمور أبناءهم وبناتهم بوكيهات ورد متنوعة الأشكال والألوان، حملت عبارات تهنئة وأمنيات بالتوفيق والنجاح، كان أبرزها عبارة: "الكتكوت بيتخرج" التي لاقت تفاعلًا واسعًا بين الطلاب وأسرهم.

وسادت حالة من السعادة والبهجة بين الطلاب فور خروجهم من اللجان، حيث تبادلوا التهاني والتقاط الصور التذكارية، احتفالًا بانتهاء مرحلة دراسية مهمة في مسيرتهم التعليمية.

وشهدت محيطات المدارس أجواء احتفالية مميزة، إذ رقص عدد من الطلاب على أنغام المزمار والطبل البلدي، فيما أطلقت الطالبات الزغاريد ابتهاجًا بانتهاء الامتحانات، بينما استخدم آخرون ألعاب الصابون والفقاعات لإضفاء مزيد من المرح على الاحتفالات.