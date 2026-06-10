تستعد مكتبة الإسكندرية، لافتتاح الدورة الحادية والعشرين من معرضها الدولي للكتاب، والذي يمتد خلال الفترة من 6 إلى 20 يوليو المقبل.

ويقام المعرض بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، لتقديم تجربة ثقافية ومعرفية متكاملة لجمهور القراء والباحثين.

أعلن الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن اختيار المخرج السينمائي داوود عبد السيد شخصية للمعرض هذا العام، ويأتي هذا الاختيار تكريمًا لمسيرته الفنية الثرية وإسهاماته البارزة في تاريخ السينما المصرية، ليكون محورًا لنقاشات وحوارات فنية ضمن البرنامج الثقافي المصاحب.

يتضمن المعرض برنامجًا ثقافيًا حافلاً يضم عددًا كبيرًا من الفعاليات المميزة، بمشاركة نخبة من المفكرين والكتاب والمبدعين في مجالات الآداب والفنون والعلوم.

وتقرر إقامة عدد من هذه الفعاليات بالتوازي في كل من "بيت السناري" بحي السيدة زينب بالقاهرة، و"قصر الأميرة خديجة" بحلوان، لضمان وصول المحتوى الثقافي لشرائح أوسع من الجمهور.

تشهد فعاليات الدورة الـ 21 توزيع جوائز الدورة الثانية من "جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة"، وهي المبادرة التي أطلقتها المكتبة العام الماضي لتشجيع القراءة والبحث العلمي.

كما تستضيف المكتبة خلال المعرض أحدث إصدارات دور النشر المصرية والعربية، موفرةً منصة تسويقية وتنويرية تجمع بين الصناعة المعرفية والتفاعل الفكري المباشر مع المبدعين.