إعلان

الإسكان تعلن 4 قرعات علنية لتسكين أراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة

كتب : محمد عبدالناصر

12:59 م 10/06/2026

الإسكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنظيم 4 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي الواقعة ضمن مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل سابقًا بمدينة العبور الجديدة، وذلك يومي 15 و16 يونيو الجاري، في إطار استكمال إجراءات توفيق الأوضاع وتخصيص الأراضي للمستحقين.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لإنهاء ملفات توفيق أوضاع المواطنين والكيانات بالأراضي المضافة للمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.

الإسكان: استكمال إجراءات توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة

أوضحت الوزارة أن القرعات تأتي ضمن خطة تسكين العملاء الذين استوفوا إجراءات السداد الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها، وذلك وفقًا للمخططات المعتمدة والضوابط المنظمة للعملية.

وأكدت أن تلك الخطوات تستهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة، وتحقيق الاستقرار للمواطنين من أصحاب الأراضي المشمولة بإجراءات التقنين.

رئيس الجهاز: قرعتان يوم 15 يونيو بالقادسية والكيلو 48 والأمل

قال المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (39) يوم الإثنين 15 يونيو بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين سددوا مقدمات المساحات التي تم توفيق أوضاعها حتى 21 مايو 2026، وذلك بمنطقتي القادسية والكيلو 48 سابقًا لشرائح مساحات 209 أمتار و276 مترًا و400 متر مربع.

وأضاف أن اليوم نفسه سيشهد إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (40) للعملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام النقدي دون تقسيمات داخل منطقة الأمل سابقًا، وفقًا للمخطط التفصيلي المعتمد.

استكمال التسكين بقرعتين جديدتين يوم 16 يونيو

أشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تنفيذ القرعة العلنية اليدوية رقم (41) يوم الثلاثاء 16 يونيو لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمنطقتي القادسية والكيلو 48، لشرائح مساحات 350 مترًا و450 مترًا و500 متر مربع.

كما ستُجرى القرعة العلنية اليدوية رقم (42) في اليوم نفسه لتسكين العملاء بمنطقة الأمل سابقًا لشرائح مساحات 209 أمتار و276 مترًا و350 مترًا و400 متر و500 متر مربع.

رئيس الجهاز: بدء تسجيل الحضور من العاشرة صباحًا

أوضح المهندس محمود مراد، أن تسجيل الحضور للقرعات سيبدأ اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، على أن يتم غلق الأبواب في تمام الثانية عشرة ظهرًا تمهيدًا لبدء إجراءات القرعة.

وأكد أنه يُشترط لحضور القرعة تقديم بطاقة الرقم القومي أو ما يثبت الشخصية، إلى جانب أصل إيصال السداد الخاص بالأرض محل التسكين.

وتأتي هذه القرعات ضمن جهود وزارة الإسكان لاستكمال ملفات تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي بالمناطق المضافة للمدن الجديدة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار للمواطنين ودعم خطط التنمية والتوسع العمراني المنظم في مدينة العبور الجديدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكان العبور الجديدة توفيق الأوضاع القرعة العلنية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أجرأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في حفل جوائز توني 2026
الموضة

أجرأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في حفل جوائز توني 2026
خيانة ونجاة من القتل.. محطات مأساوية في حياة الراحل عبدالعزيز مخيون
زووم

خيانة ونجاة من القتل.. محطات مأساوية في حياة الراحل عبدالعزيز مخيون
بعد زيادة أسعار بروتون ساجا.. من ينافس أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو بمصر؟
أخبار السيارات

بعد زيادة أسعار بروتون ساجا.. من ينافس أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو بمصر؟
شيخ أوهمه بوجود "عمل سفلي".. عاطل يحرق زوجة عمه حتى الموت في الجيزة
حوادث وقضايا

شيخ أوهمه بوجود "عمل سفلي".. عاطل يحرق زوجة عمه حتى الموت في الجيزة
تراجع 130 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأربعاء
اقتصاد

تراجع 130 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأربعاء

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تعلن تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية لأول مرة منذ سنوات
تحذير مهم من الكهرباء.. تجاهل ضبط ساعة العداد "أبو كارت" قد يقطع التيار فجأة
وفاة الفنان عبدالعزيز مخيون بعد وعكة صحية شديدة