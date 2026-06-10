أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح إجراء 7 عمليات دقيقة ومتقدمة لتشوهات عظام الأطفال بمستشفى دراو المركزي التابعة للهيئة بمحافظة أسوان، وذلك لأول مرة داخل مستشفيات الهيئة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إدخال جراحات تشوهات عظام الأطفال إلى مستشفى دراو المركزي يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الهيئة لتوطين الخدمات الطبية التخصصية الدقيقة داخل محافظات الصعيد، بما يضمن إتاحة خدمات علاجية متقدمة للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم، وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأضاف السبكي في بيان، أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على تطوير قدرات منشآتها الصحية واستقطاب الكفاءات الطبية المتميزة في مختلف التخصصات الدقيقة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق أفضل النتائج العلاجية، لافتًا إلى أن نجاح إجراء هذه العمليات يعكس التطور المتسارع الذي تشهده مستشفيات الهيئة بمحافظة أسوان.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مستشفى دراو المركزي تعد إحدى المنشآت الصحية المهمة التابعة للهيئة بمحافظة أسوان، حيث تضم أكثر من 60 سريرًا وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية، وقد نجحت في تقديم قرابة ربع مليون خدمة طبية وعلاجية منذ انضمامها لمنظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يعكس ثقة المواطنين المتزايدة في مستوى الخدمات المقدمة داخل المستشفى.

وأوضح أن التوسع في تقديم الخدمات التخصصية الدقيقة بمحافظات الصعيد يأتي في إطار رؤية الهيئة الرامية إلى تحقيق العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية الطبية المتميزة، وتقليل الحاجة إلى انتقال المرضى للمحافظات الأخرى لتلقي العلاج، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ويعزز من كفاءة المنظومة الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن النجاحات المتواصلة التي تحققها منشآت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل تعكس نجاح استراتيجية الهيئة في توطين أحدث الخدمات الطبية والتخصصات الدقيقة داخل مختلف المحافظات، بما يضمن استدامة تقديم خدمات صحية متطورة وآمنة للمواطنين وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التدخلات الجراحية الدقيقة أُجريت بواسطة فريق طبي متخصص ضم الدكتور محمود مدبولي، استشاري جراحة عظام الأطفال ومدرس كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، والدكتور محمد محرز استشاري التخدير، والدكتور محمد عطية أخصائي جراحة العظام، والدكتور محمد خلف أخصائي جراحة العظام، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أبو الوفا، مدير مستشفى دراو المركزي، حيث جرى التعامل مع الحالات وفق أحدث البروتوكولات الطبية المعتمدة لضمان تحقيق أفضل النتائج العلاجية للأطفال.