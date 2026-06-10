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الداخلية تكشف تفاصيل ضبط قضية غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب : علاء عمران

11:55 ص 10/06/2026 تعديل في 11:59 ص

ضبط متهمين-أرشيفية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، بقيمة قدرت بنحو 200 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

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وزارة الداخلية النيابة العامة غسل أموال

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