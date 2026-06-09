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حروق وخلع الكتف.. إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

08:18 م 09/06/2026

الحماية المدنية

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شهدت قرية فاوجلي التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، اندلاع حريق داخل أحد المنازل بالقرية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة.

تفاصيل اندلاع حريق داخل منزل بمركز ساقلتة

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا بالحريق، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق، كما انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

أسماء ضحايا حريق قرية فاوجلي

وأسفر الحريق عن إصابة كل من: جيهان ك (45 عامًا)، بحروق من الدرجة الأولى بالذراع الأيسر، وشيماء م (16 عامًا)، بحروق من الدرجة الأولى بالذراع الأيمن بنسبة 10%، ونور م (12 عامًا)، بحروق من الدرجة الأولى بالذراع الأيمن بنسبة 10%، وأحمد م (35 عامًا)، باشتباه خلع بالكتف الأيمن.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ساقلتة المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى التعامل مع الحريق وإخماده تماماً، وتحرير المحضر اللازم للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع النيران.

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حريق بسوهاج الحماية المدنية مستشفى ساقلتة المركزي

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