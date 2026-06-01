إعلام عبري: نتنياهو يُجري اتصالًا هاتفيًا مع ترامب

كتب : مصطفى الشاعر

07:56 م 01/06/2026 تعديل في 07:59 م

ترامب ونتنياهو

أفادت القناة "12 العبرية"، اليوم، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجري حاليا اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تفاصيل مُرتقبة

لم تكشف القناة الإسرائيلية عن تفاصيل المحادثة أو الملفات التي يُناقشها الجانبان خلال الاتصال، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة على عدة جبهات.

ترقب لما سيُسفر عنه الاتصال

يأتي الاتصال وسط متابعة للتنسيق الأمريكي الإسرائيلي بشأن القضايا الإقليمية والأمنية، مع ترقب لصدور أي معلومات إضافية حول نتائج أو مضمون المحادثات.

أول رد من ترامب على قرار إيران تعليق المحادثات مع أمريكا

من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لشبكة "إن بي سي"، اليوم الإثنين، إنه لم يتلق أي إخطار مُسبق من إيران بشأن قرارها تعليق المحادثات، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية لم تُبلغ بهذا التطور قبل الإعلان عنه.تعليق تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا

أضاف ترامب، في تصريحاته لشبكة الأمريكية، اليوم الإثنين، أنه من المناسب أن تعلن إيران تعليق تبادل الرسائل، معتبرا أن طهران قد ترى أن التفاوض يُمثّل خيارا أفضل من القتال، لكنه شدد على أن الجانب الأمريكي لم يتلق أي إشعار رسمي بهذا القرار.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أفادت وكالة "تسنيم"، بأن إيران أعلنت وقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، على خلفية الهجمات الإسرائيلية في لبنان التي اعتبرتها طهران انتهاكا لوقف إطلاق النار.

بعد تعليق المحادثات. . 3 سيناريوهات محتملة لرد إيران حال تجدد الحرب