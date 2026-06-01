بسبب السرعة الزائدة.. مصرع شاب عقب اصطدامه بالرصيف في السويس

كتب : حسام الدين أحمد

05:00 م 01/06/2026

موقع الحادث بشارع ناصر

لقي شاب بمحافظة السويس مصرعه، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من دراجته النارية عقب اصطدامه بالرصيف، وتوفي في موقع الحادث على الفور، وجرى نقل الجثمان بواسطة رجال الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل مصرع شاب في حادث بالسويس

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث اصطدام دراجة نارية بالرصيف بنطاق حي الأربعين، وعلى الفور وجه مدير المرفق سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحالة ونقلها.

المعاينة: السرعة الزائدة وراء الحادث

وأفادت المعاينة الأولية لرجال الأمن أن الشاب يدعى "رمضان أشرف رمضان"، مقيم بقرية عامر التابعة لحي الجناين، وكان يقود دراجته النارية بسرعة زائدة عن الحد المسموح به، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يده واصطدامه بالرصيف أمام مساكن الإيمان بطريق ناصر، الممتد بين 3 أحياء في السويس.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.

