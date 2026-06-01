تشهد مدينة سانت كاترين إقبالًا ملحوظًا من السائحين المصريين والأجانب الراغبين في الاستمتاع بأجوائها الروحانية الفريدة والتعرف على المقومات الأثرية والدينية والطبيعية التي تتميز بها المدينة.

إقبال سياحي متزايد على سانت كاترين

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد حركة سياحية نشطة خلال الموسم الصيفي الحالي، موضحًا أنه جرى استقبال 895 زائرًا صباح اليوم، بينهم 635 سائحًا أجنبيًا و260 زائرًا مصريًا.

وأضاف أن الزائرين جرى تفويجهم وفق برامجهم السياحية المختلفة، مع تخصيص دليل بدوي لكل فوج لتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة خلال الرحلات.

أجواء معتدلة في سانت كاترين

وأوضح رئيس المدينة أن سانت كاترين تتمتع بطقس مختلف عن باقي مدن جنوب سيناء، إذ تسودها أجواء معتدلة بفضل موقعها الجبلي وارتفاعها الكبير عن سطح البحر.

وأشار إلى أن درجات الحرارة على قمة جبل موسى ما زالت منخفضة نسبيًا، خاصة خلال ساعات الليل، ناصحًا السائحين الراغبين في مشاهدة شروق الشمس من أعلى القمة بارتداء الملابس الثقيلة واصطحاب المشروبات الدافئة.

دير سانت كاترين وجبل موسى في صدارة المقاصد

وأكد أن زيارة دير سانت كاترين وصعود جبل موسى يمثلان أبرز عوامل الجذب لمحبي السياحة الدينية، حيث يفضل كثير من الزوار قضاء يوم واحد بالمدينة ضمن برامج سياحة اليوم الواحد.

في المقابل، يحرص عشاق السياحة البيئية والطبيعية على الإقامة عدة أيام لاستكشاف الوديان والمسارات الجبلية والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الفريدة.

طبيعة فريدة وتنوع بيئي مميز

وأشار الغمريني إلى أن محمية سانت كاترين تزخر بتنوع نباتي وحيواني وبيئي نادر، ما يجعلها وجهة مفضلة لمحبي الرحلات الترجلية والمغامرات البيئية.

وأضاف أن الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية أسهمت في تحول عدد من الوديان إلى واحات خضراء وسط الجبال، وهو ما زاد من جاذبية المدينة للزوار الباحثين عن الطبيعة البكر والمشاهد الخلابة.