تحولت حالة الحزن التي خيمت على أهالي قرية الدبايبة بمحافظة المنوفية خلال الأيام الماضية إلى مشهد إنساني مؤثر، بعدما أعلن المجمع الخيري بالقرية تنظيم أسبوع كامل من العيادات والكشف المجاني صدقة على روح الشاب وحيد صقر، الذي توفي في واقعة مأساوية أثناء محاولته إنقاذ فتاة وقفت أمام القطار بمركز بركة السبع.

أسبوع علاجي مجاني لروح الشاب

وأعلن المجمع الخيري بقرية الدبايبة تخصيص عدد من العيادات الطبية المجانية للأهالي على مدار عدة أيام، شملت عيادات المسالك البولية، والباطنة والمناظير، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والأطفال وحديثي الولادة، بالإضافة إلى إجراء وظائف الكلى والكبد مجانًا داخل المعمل، في لفتة إنسانية لاقت إشادة واسعة بين أبناء القرية.

وأكد عدد من الأهالي أن المبادرة جاءت تعبيرًا عن حبهم للشاب الراحل، خاصة بعد حالة التعاطف الكبيرة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاته، مؤكدين أن "الخير الذي كان يقدمه عاد إليه في صورة محبة ودعوات من الجميع".

قصة تضحية هزّت المنوفية

وكان وحيد صقر، وهو سائق توك توك من أبناء القرية، قد توفي قبل أيام في حادث مأساوي بمركز بركة السبع، بعدما حاول إنقاذ فتاة وقفت بشكل متعمد أمام القطار، إلا أن القطار دهسهما معًا، لتتحول الواقعة إلى واحدة من أكثر القصص التي أثرت في أهالي المنوفية خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت حالة الحزن الواسعة عن الجانب الإنساني في حياة الشاب الراحل، حيث كان يعول أسرته ويهتم بوالدته المريضة بالسرطان، إلى جانب مسؤوليته عن أطفاله، ما جعله نموذجًا للشهامة والتضحية.

دعوات ووفاء من أهالي القرية

وشهدت القرية خلال الأيام الماضية حالة من الوفاء والدعاء للشاب الراحل، فيما حرص عدد كبير من الأهالي على المشاركة في المبادرة العلاجية ودعم المجمع الخيري، مؤكدين أن ذكرى وحيد ستظل حاضرة بين أبناء قريته بسبب موقفه الإنساني الأخير الذي انتهى برحيله.

