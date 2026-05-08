فيديو صادم.. مياه سوداء تخرج من حنفية منزل بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

07:44 م 08/05/2026

مياه الشرب تتحول إلى اللون الأسود

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والقلق بين أهالي قرية اليوسيفية التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، بعد توثيق شكوى أحد المواطنين من تغير لون مياه الشرب الخارجة من حنفية منزله إلى اللون الأسود، مؤكدًا عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

فيديو يوثق شكوى المواطن

ظهر المواطن خلال الفيديو وهو يفتح صنبور المياه داخل منزله لتخرج المياه بلون داكن، مطالبًا بسرعة تدخل المسؤولين لفحص المشكلة والتأكد من سلامة المياه، حفاظًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.

تحرك عاجل من المحافظة

أكد مصدر بديوان عام محافظة البحيرة أنه جرى على الفور متابعة الشكوى، والتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص الواقعة ميدانيًا.

سحب عينات وتحليلها

وأوضح المصدر أنه جارٍ إرسال فريق من المختصين وفنيي المعامل لسحب عينات من المياه من القرية، لفحصها والتأكد من أسباب تغير اللون ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

متابعة مستمرة ونتائج قريبة

وأضاف أن المحافظة تتابع الموقف بشكل مستمر بالتنسيق مع شركة المياه، على أن يتم إعلان نتائج الفحص والإجراءات المتخذة فور الانتهاء من أعمال المعاينة والتحليل الفني.

تلوث المياه قرية اليوسيفية الدلنجات مياه الشرب

