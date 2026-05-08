قالت وسائل إعلام إيرانية إن إطلاق نار وانفجارات"سُمعت" في محيط مضيق هرمز يوم الجمعة، وذلك عقب استهداف الجيش الأمريكي لسفينتين مرتبطتين بإيران كانتا تحاولان اختراق الحصار الأمريكي.

وخلال الساعتين الماضيتين، انخرطت القوات الأمريكية والإيرانية في "تبادل محدود لإطلاق النار"، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، وذلك بعد تصعيد وقع خلال الليل.

وأضافت تسنيم: "هناك تقارير عن تبادل محدود لإطلاق النار مع القوات الأمريكية حول مضيق هرمز، كما سُمع دوي إطلاق نار في مناطق قريبة من المضيق خلال الساعتين الماضيتين تقريبًا".

اعتراض سفن تحمل علم إيران

وكانت القوات الأمريكية قد اعترضت قبل ساعات ناقلتي نفط تحملان العلم الإيراني أثناء محاولتهما المرور عبر الحصار الأمريكي، وذلك عند اقترابهما من ميناء في خليج عمان، بحسب القيادة المركزية الأمريكية.

وقالت التقارير إن طهران وواشنطن تبادلتا الضربات عبر هذا الممر البحري الحيوي مساء الخميس، حيث اتهم كل طرف الآخر باستهداف سفن غير تابعة له في الخليج. وجاء هذا التصعيد بعد جهود متواصلة لوقف إطلاق النار، بينما تصرّ البيت الأبيض على أن الهدنة لا تزال قائمة.

أمريكا تستعد لرد إيران على مقترح إنهاء الحرب

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الجمعة، إن واشنطن تستعد لرد إيراني محتمل على مقترح لإنهاء الحرب التي اندلعت بعد ضربات أمريكية-إسرائيلية على طهران في أواخر فبراير.

من جهة أخرى، قالت وكالة تسنيم إن أصل الهجمات على دولة الإمارات "لا يزال غير واضح"، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إصابة ثلاثة أشخاص في موجة جديدة من الهجمات يوم الجمعة.