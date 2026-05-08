لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث داخل منزلها بإحدى قرى مركز جهينة شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مستشفى طهطا العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

إخطار أمني بالواقعة

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول المدعوة "س. ع" 44 عامًا إلى مستشفى طهطا العام عن طريق سيارة الإسعاف، إثر إصابتها نتيجة سقوط من علو.

محاولة إنقاذ السيدة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين سقوط السيدة من الطابق الثالث داخل منزلها، حيث جرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها داخل قسم الاستقبال بالمستشفى، إلا أنها توفيت متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها.

التحقيقات جارية

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.