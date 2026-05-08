إعلان

"وقعت من الدور الثالث".. مصرع سيدة متأثرة بإصابتها في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

07:33 م 08/05/2026

إسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث داخل منزلها بإحدى قرى مركز جهينة شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مستشفى طهطا العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

إخطار أمني بالواقعة

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول المدعوة "س. ع" 44 عامًا إلى مستشفى طهطا العام عن طريق سيارة الإسعاف، إثر إصابتها نتيجة سقوط من علو.

محاولة إنقاذ السيدة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين سقوط السيدة من الطابق الثالث داخل منزلها، حيث جرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها داخل قسم الاستقبال بالمستشفى، إلا أنها توفيت متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها.

التحقيقات جارية

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث جهينة مصرع سيدة سقوط من الطابق الثالث سوهاج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انتبه.. 9 أطعمة ترفع ضغط الدم بسرعة
نصائح طبية

انتبه.. 9 أطعمة ترفع ضغط الدم بسرعة
طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة
زووم

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة
"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
زووم

"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
كيف يفكر الأهلي في مستقبل الأجانب للموسم الجديد؟ .. تفاصيل
رياضة محلية

كيف يفكر الأهلي في مستقبل الأجانب للموسم الجديد؟ .. تفاصيل

مصطفى حسني وحسام غالي..عماد زيادة يحتفل بزفاف نجل شقيقه - صور
زووم

مصطفى حسني وحسام غالي..عماد زيادة يحتفل بزفاف نجل شقيقه - صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
من "الاستسلام غير المشروط" لمفاوضات الـ30 يومًا.. كيف تغيرت أهداف ترامب في حرب إيران؟